58 arrestaties tijdens woelige oudejaarsnacht in Antwerpen

Op verschillende plaatsen in Antwerpen is de politie tijdens oudejaarsnacht moeten tussenkomen door amokmakers. Dat zegt de lokale politie zaterdag. Op verschillende plaatsen werden kleine brandjes gesticht en schoten mensen horizontaal met vuurwerkpijlen.

Aan het Steenplein en op de Suikerrui had zich rond middernacht een grote groep feestvierders verzameld. In de loop van de nacht werd de sfeer er grimmiger: heethoofden gooiden projectielen naar de politie en richtten vuurwerkpijlen horizontaal richting agenten.

Op verschillende andere plaatsen werden brandjes gesticht. In Berchem werden onder meer bromfietsen en bushokjes. Op het Kiel, in Antwerpen Noord en in Deurne waren er incidenten waarbij jongeren met vuurwerk naar de politie schoten.

Doorheen de nacht pakte de politie 58 personen op. 47 van hen werden bestuurlijk aangehouden, 11 gerechtelijk. Door de vele incidenten kon de politie niet overal controleren of horecazaken het verplichte sluitingsuur om 23 uur naleefden. 'Naar ons gevoel is die regel goed opgevolgd, aangezien het na 23 uur erg druk werd in de straten. Deze mensen kwamen wellicht uit zaken die op dat uur de deuren sloten', zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Midden december had de Antwerpse politie een website gelanceerd waarop mensen beelden van vuurwerkincidenten kunnen uploaden. Dat platform is tijdens de oudejaarsnacht goed gebruikt, zegt Bruyns. 'De foto's en filmpjes kunnen ons helpen om de context te schetsen bij een aantal feiten.'