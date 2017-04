583 kilogram cocaïne onderschept in Antwerpse haven

De Nederlandse politie heeft 583 kilo cocaïne onderschept in de Antwerpse haven. De straatwaarde van de drugs wordt op ruim 10 miljoen euro geschat. .

De cocaïne werd verscheept vanuit Brazilië. Agenten konden de lading vorige week al onderscheppen in de haven van Antwerpen. Ze haalden de drugs uit de lading, maar volgde de zending wel tot bij een bedrijf in het Nederlandse Ossendrecht, net over de grens. Bij het afleveren is er niemand aangehouden. Het onderzoek loopt nog.