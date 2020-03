59 nieuwe gevallen van coronavirus in ons land, totaal op 109

De FOD Volksgezondheid heeft 59 nieuwe gevallen van het coronavirus in ons land geregistreerd.

Dat brengt het totaal op 109 gedetecteerde gevallen in ons land. Donderdag gingen 441 stalen naar de labo's en in 59 gevallen was het staal positief op het nieuwe coronavirus.

Nederland

In Nederland is voor het eerst iemand overleden die besmet was met het nieuwe coronavirus. Een 86-jarige man die opgenomen was in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam is vrijdag gestorven, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De besmettingsbron van deze patiënt is tot nu toe onbekend.

Eurovisiesongfestival zonder toeschouwers?

De Nederlandse organisatie van het Eurovisiesongfestival kijkt naar verschillende mogelijke scenario's in verband met het nieuwe coronavirus. Dat heeft een woordvoerder van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) vrijdag gezegd. Over deze mogelijke alternatieven vindt ook overleg plaats met EBU, de Europese producent van het evenement. De woordvoerder wil niet ingaan op de inhoud van deze mogelijke scenario's, bijvoorbeeld of het een optie is om het songfestival door te laten gaan zonder publiek. 'Het is op dit moment te vroeg om in te gaan op deze eventuele scenario's, aangezien deze afhankelijk zijn van de ontwikkelingen de komende periode. Onze focus ligt nog steeds op het produceren van een onvergetelijk Eurovisiesongfestival.' De liedjeswedstrijd vindt dit jaar plaats in de Rotterdamse Ahoy, met halve finales op 12 en 14 mei, gevolgd door de finale op 16 mei. Voor België uitkomend zit Hooverphonic met 'Release Me' in de eerste halve finale.