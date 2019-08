6 auto's beschadigd door chauffeur die zich 'van pedaal vergist'. Volgens getuigen onder invloed van lachgas

In de Maréestraat zijn gisteravond 6 geparkeerde wagens beschadigd geraakt. Een wagen draaide de Maréestraat tegen de rijrichting in vanuit de 's Herenstraat en in op een geparkeerd voertuig. Door de aanrijding bolden verschillende geparkeerde wagens tegen elkaar.

In totaal raakten 6 geparkeerde wagens beschadigd. De bestuurder verklaarde dat hij per ongeluk op het gaspedaal had geduwd in plaats van op de rem. Verschillende getuigen verklaarden aan de politie dat er mogelijk sprake was van lachgasgebruik door de bestuurder en zijn passagier. De politie onderzoekt de zaak. Het aanrijdende voertuig en twee geparkeerde auto's moesten getakeld worden.

(foto : Google Street View)