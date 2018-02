Tot zes jaar cel voor drugsfeestje met fatale afloop

Een scoutsleider uit Hoevenen is veroordeeld tot een werkstraf van 100u. Hij stak twee jaar geleden met lampen-olie de broek van een medescout in brand. Het slachtoffer raakte zwaar verbrand en werd naderhand ook nog eens uit de scoutsgroep gezet. Een andere leider, die betrokken was bij de feiten, is vrijgesproken. De twee riskeerden een effectieve celstraf van vier jaar, en komen dus goed weg.