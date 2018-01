6 jaar celstraf voor 'fitnessmoord'

Schutter Tom K. krijgt 6 jaar effectieve celstraf in de zogenaamde 'fitnessmoord'. Het openbaar ministerie eiste 15 jaar cel, maar volgens de rechter is doodslag "bewezen maar uitgelokt".

De dodelijke schietpartij in het West-Vlaamse Dadizele, deelgemeente van Moorslede, kostte op 15 augustus 2016 het leven aan een 20-jarige Antwerpenaar. Tom K. krijgt 5 jaar effectief voor doodslag op Elias K. (20) en nog eens 12 maanden voor de drugsfeiten. Volgens de rechters was er sprake van uitlokking. De overige beklaagden krijgen celstraffen of een werkstraf. Sven V. en Leander W. zijn niet medeplichtig aan de doodslag. Er was ook geen sprake van bendevorming. De geplande ripdeal van de Antwerpenaren, onder wie het slachtoffer, is wel bewezen.

(foto © Belga)