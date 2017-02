6 maanden cel voor aanzetten tot haat

De correctionele rechtbank heeft een deelnemer aan een pro-Palestijnse manifestatie in Antwerpen veroordeeld tot zes maanden cel en 600 euro boete, beiden met uitstel, voor het aanzetten tot haat.

Hij had een anti-joodse leuze gescandeerd. De organisatoren van de manifestatie werden vrijgesproken. De manifestatie vond plaats op het Sint-Jansplein op 12 juli 2014, kort na de start van een militaire operatie in de Gazastrook in Israël. Een vijfhonderdtal deelnemers riep leuzen als ‘Free Palestine’ en zwaaide met Palestijnse vlaggen. De manifestatie verliep rumoerig, maar eindigde volgens de politie zonder incidenten.

Het Forum der Joodse Organisaties diende twee dagen later echter klacht in, nadat het een filmpje van de manifestatie onder ogen had gekregen. Daarop was te horen hoe er vanuit het publiek een anti-joodse leuze in het Arabisch gescandeerd werd. Beklaagde Suhail A., zelf een Palestijn uit de Gazastrook, begon de leuze mee te roepen vanop het podium. De leuze verwees naar de verdrijving van de joden uit de stad Khaybar in 629 en is volgens het Forum der Joodse Organisaties een oproep tot genocide van de joden.

Suhail A. verklaarde eerst dat dat hij de slogan in een emotionele opwelling had geroepen, omdat de woning van zijn vader net was gebombeerd. Later zei hij dat hij niet wist dat de leuze een discriminerende betekenis had: ze verwees volgens hem naar een conflict tussen joden en moslims dat zonder bloedvergieten beëindigd werd. De rechtbank vond die uitleg niet geloofwaardig.

Organisatoren Youssef R. en Marc D.Q. werden vrijgesproken. Zij hadden de roepers van de slogan meteen door stewards laten verwijderen. Youssef R. had zich ook van hen gedistantieerd. De rechtbank zag dan ook geen bewijs om hen strafrechtelijk verantwoordelijk te houden. Het Forum der Joodse Organisaties kreeg één symbolische euro schadevergoeding toegekend.