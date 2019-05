6 miljoen euro voor steigerproject in Lillo

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wijst 6 miljoen toe aan het steigerproject in Lillo. “Dat is goed nieuws voor DeWaterbus. De huidige steiger was aan vernieuwing toe. Bovendien wordt in een tweede fase ook de waterkering aangepakt, zodat zowel de halte als Lillo-dorp ‘climateproof’ worden”, reageert Annick De Ridder (N-VA), schepen voor haven in Antwerpen.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts put de 6 miljoen euro uit het Financieringsfonds Eenmalige Uitgaven (FFEU) om de huidige steiger te vernieuwen en om de aanliggende waterkeringswerking in Lillo uit te voeren. Dit past in de uitbreiding van het traject van de waterbus en de inpassing van de steiger in het globale Masterplan Lillo.

“In een eerste fase worden kleine aanpassingen aan de steiger aangebracht zodat DeWaterbus hier onmiddellijk gebruik van kan maken. Daarnaast wordt ook de dijkverhoging aangepakt met de sloop van de oude haven. In een tweede fase worden de dijkwerken uitgevoerd, het plein en de helling naar de dijk aangelegd en de nieuwe haven gebouwd. Hier is momenteel een GRUP voor in opmaak. Verder wordt de waterkering nabij Lillo in het kader van het Masterplan aangepast waarbij er ook een nieuwe steiger wordt uitgebouwd”, licht schepen De Ridder toe. Deze werken worden dit jaar voorbereid, om vanaf 2020 van start te gaan. De stad doet dit in nauw overleg met de Vlaamse overheid.

“Dit is een goede zaak voor Lillo”, zegt districtsburgemeester van Berendrecht-Zandvliet-Lillo Carl Geeraerts. (N-VA). “Het is belangrijk om de historische context en de belangrijke natuurwaarde in ere te houden. Lillo is een unieke plek en met dit masterplan wordt het fort uit de 16e eeuw hersteld en krijgt het een moderne invulling die het tot een trekpleister moet maken met respect voor het verleden”, besluit hij.

(Bron : Stad Antwerpen)

(Foto : © Belga)