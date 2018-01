6 op 10 Belgen geen voorstander van zone 30 in steden

6 op 10 Belgen is geen voorstander van een veralgemeende zone 30 in het centrum van steden. Dat zijn er opvallend meer dan vorig jaar.

De Belg blijft zich ook hoofdzakelijk verplaatsen met de wagen. Toch is de laatste jaren vooral de elektrische fiets populairder geworden. 10% van de Belgen gebruikte hem afgelopen jaar. Dat is dubbel zo veel als 3 jaar geleden. Dit zijn enkele van de belangrijkste resultaten uit de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête die Vias institute voor het 6de jaar op rij hield.

Onveiligheidsgevoel stijgt bij gebruikers openbaar vervoer

In de periode 2012-2016 daalde het aantal verkeersdoden in België van 770 naar 637. Het aantal letselongevallen daalde van 44.234 tot 40.096. Logischerwijs is te verwachten dat het subjectieve onveiligheidsgevoel de objectieve verbeterde verkeersveiligheid volgt. Dat blijkt echter niet uit de resultaten van deze enquête.

Het onveiligheidsgevoel blijkt voor alle vervoermodi te stagneren. Voor het openbaar vervoer is er zelfs een kleine stijging in het onveiligheidsgevoel vast te stellen. Mogelijke oorzaak daarvan zijn de aanslagen van maart 2016. Ondanks die stijging blijft het openbaar vervoer het vervoermiddel waar de gebruikers zich het veiligst voelen.



Dubbel zo veel gebruikers elektrische fiets op 3 jaar tijd

46% van alle ondervraagde personen reed in het afgelopen jaar minstens één keer met de fiets.

In bijna elke Vlaamse provincie hebben meer dan de helft van de burgers het afgelopen jaar gefietst. Antwerpen is koploper met 68%. Vlaams-Brabant is de provincie waar in Vlaanderen het minst wordt gefietst (45%).

Bij de elektrische fiets zien we ook dat het gebruik in Vlaanderen veel hoger ligt dan elders, met percentages tot zelfs 16% in de provincie Limburg. In totaal gebruikte 10% van alle Belgen in het afgelopen jaar een elektrische fiets. Dat is in vergelijking met 2014 (5%) een verdubbeling. Dat komt onder meer door een duidelijk wettelijk kader.