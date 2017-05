6 op 10 jonge bestuurders heeft schrik van praktisch examen

Meer dan 4 op 10 jongeren vindt dat parkeren de moeilijkste handeling is bij het autorijden. Eén op de 15 gelooft dat je jezelf na 1000 kilometer al een ervaren bestuurder kan noemen. Het BIVV lanceert op basis van deze vaststellingen, in samenwerking met Baloise, Q8, Recytyre en Volvo Cars, een online platform en gratis applicatie die jongeren en hun ouders stapsgewijs op weg helpt naar hun rijbewijs.

Enquête bij jongeren

Bij deze lancering van het platform ‘Smart Drivers’ hield het BIVV een online enquête bij bijna 400 jongeren. Ze werden bevraagd over hun ervaringen en angsten met betrekking tot (leren) rijden.

62% heeft schrik van het praktisch examen

Jongeren van 25 jaar of jonger hebben vooral schrik van het praktisch examen, eerder dan voor het theorie-examen. Voor 62% van de jongeren is slagen voor het praktisch examen het moeilijkste aan het behalen van het rijbewijs. Extra factor die daarbij een rol speelt, is het feit dat een examinator al hun reacties in de gaten houdt.

7% mannen vindt zichzelf na 1000 kilometer al ervaren bestuurder

De grens van wanneer je jezelf een ‘ervaren’ bestuurder mag noemen is natuurlijk subjectief, maar het ongevalsrisico daalt wel fors na 10.000 kilometer. Toch vindt 7% van de jonge mannen zichzelf na 1000 kilometer al een ‘ervaren’ bestuurder. Bij de vrouwen is dat slechts 3 procent.



43% van jongeren vindt parkeren moeilijkste handeling tijdens het autorijden

43% van de jongeren zegt dat ze parkeren het moeilijkste manoeuvre vinden met de wagen. 21% geeft aan dat ze de juiste weg volgen het moeilijkste vinden. Voor 20% is achteruit rijden het moeilijkste. Als het gaat over de moeilijkste taken tijdens het rijden, duidt 58% van de jongeren aan dat ze het lastig vinden om aandachtig te zijn voor alle verkeersborden. 21% van de jongeren heeft het moeilijk om zich niet te laten afleiden door hun gsm.

De Smart Drivers-campagne

Smart Drivers is een alomvattend project om jongeren stapsgewijs te begeleiden om een veilige chauffeur te worden. Het bestaat uit een online platform en een bijhorende applicatie die hun rijgedrag meet. Smart Drivers begeleidt de jongeren op weg naar het rijbewijs, maar helpt hen ook om na het behalen ervan veilig te rijden. Zo worden ze verantwoorde bestuurders. Daarenboven krijgen de ouders ondersteuning om hun taak als begeleider goed te vervullen. Zowel het platform als de applicatie zijn volledig gratis toegankelijk nadat je je geregistreerd hebt.