Studenten moet vaak meerdere jobs combineren om rond te komen

Wie als student iets wil bijverdienen, neemt zelden genoegen met één job. Dat blijkt uit onderzoek voor een bachelorproef aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

Ruim zes op de tien studenten hebben meer dan één studentenjob. Volgens uitzendbureau Deltaworx, gespecialiseerd in studentenjobs, komt dit door een gebrek aan variatie in veel jobs, door het financiële aspect en door de nood aan studiegerelateerde opdrachten.

Eén studentenjob hebben om je studies, de huur van je kot, je reis of het abonnementsgeld van de sportclub te betalen, volstaat niet meer. Student Milan Vandervoort ondervroeg voor zijn bachelorproef 206 studenten die bijklussen via Deltaworx, het enige uitzendkantoor in Vlaanderen dat gespecialiseerd is in studentenjobs. Uit dat onderzoek blijkt dat 62 procent van de ondervraagden elders nog een andere studentenjob hebben.

Studenten willen niet alleen meerdere opdrachten combineren voor de variatie en het geld, maar volgens Deltaworx ook om meer studiegerelateerde opdrachten uit te voeren. Uit het onderzoek van Vandervoort blijkt trouwens dat 72 procent van de studenten een job kiest op basis van hun studies.

Tot 1000 euro extra verdienen dankzij jobhoppen

Studenten mogen nu 475 uren per jaar werken en dat maakt het combineren van meerdere studentenjobs ook interessanter. Doordat ze nu makkelijker in staat zijn om te jobhoppen, kunnen ze ook meer verdienen. Tot wel 1000 euro extra. Want de nieuwe regeling houdt alleen rekening met het aantal gepresteerde uren in plaats van de dagen.

Als enige Belgische uitzendbureau richt Deltaworx zich alleen op studenten. Vorig jaar hielp het bedrijf 1500 jongeren aan een studentenjob, goed voor een omzet van 2,4 miljoen euro.

