Medische gegevens van 400 patiënten gestolen in ZNA Middelheim

In het ZNA Middelheimziekenhuis werd eind vorig jaar een inbraak gepleegd. Daarbij zijn de medische gegevens van 400 patiënten ontvreemd. Het bericht werd door de woordvoerder van ZNA Renée Willems aan de ATV redactie bevestigd.

De betrokken patiënten hebben twee dagen geleden een brief ontvangen in verband met de diefstal van de medische gegevens. Deze brief schetst hoe dit probleem is ontstaan en wat er werd ondernomen om dit soort incidenten in de toekomst te vermijden. Patiënten die van ZNA hierover geen brief hebben ontvangen, hoeven zich niet ongerust te maken. Dit betekent dat van die patiënten geen persoonsgegevens op de gestolen computers stonden.

Eind vorig jaar werden in de polikliniek van ZNA Middelheim zes met paswoord beveiligde computers gestolen. Daarop stonden werkkopieën van brieven aangaande de raadplegingen van een 400-tal patiënten die in de dagen voordien op raadpleging kwamen in de polikliniek van ZNA Middelheim. Conform de wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming heeft ZNA hiervan meteen aangifte gedaan bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Er werd ook aangifte gedaan bij de politie. De computers werden tot op heden niet teruggevonden.

(Bericht ATV - foto © Belga)