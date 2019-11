6 transmigranten opgepakt bij gecoördineerde controle-actie

Vanochtend voerden de Federale en Lokale Politie een gezamenlijke controleactie rond mensensmokkel en transmigratie op verschillende locaties in de provincie Antwerpen. De politie werkte voor deze actie nauw samen met controleurs van De Lijn. Tijdens controles op bus en tram werden in totaal 6 personen bestuurlijk aangehouden, omdat ze niet over de juiste verblijfsdocumenten beschikken.



Vanochtend vroeg voerden een aantal diensten van de Federale Politie Antwerpen, in samenwerking met de lokale politiezones PZ Regio Turnhout, PZ Minos, PZ Zara, PZ Noord, PZ Hekla, PZ Noorderkempen, PZ Lier en PZ Mewi en de Dienst Vreemdelingenzaken, een controleactie op verschillende locaties in de provincie. De actie richtte zich op controles op de bussen en trams richting Antwerpen, en dit in nauwe samenwerking met controleurs van vervoersmaatschappij De Lijn. De politie stelt immers nog steeds vast dat heel wat transmigranten zich vanuit Brussel - voornamelijk met het openbaar vervoer - naar snelwegparkings in onder andere Antwerpen begeven, waar ze in vrachtwagens proberen te klimmen om de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen maken.



Tijdens de actie werden in totaal zes mannen bestuurlijk aangehouden, allen op een bus vanuit Turnhout. Vijf personen verklaarden afkomstig te zijn uit Soedan en één persoon uit Ethiopië. Alle arrestanten waren meerderjarig.