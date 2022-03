Nadat de politie vorige week een achtergelaten hond had gered in Merksem, controleerde het wijkteam de woning van de eigenaar op zoek naar eventuele andere dieren. In de woning werden 6 pups en een vrouwelijke hond aangetroffen. De pups bleken geen van allen gechipt of gevaccineerd. De kindjes en de mama werden herenigd met hun papa in het dierenasiel.