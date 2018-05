6 weekends en 4 nachten hinder op viaduct A12 in Wilrijk

Brugvoegen op viaduct A12 in Wilrijk worden vernieuwd: 6 weekends en 4 nachten hinder

Vanaf 7 juni vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de brugvoegen op het viaduct van de A12 in Wilrijk. In totaal worden er 16 brugvoegen van het viaduct grondig vernieuwd in beide richtingen. De werken worden gespreid over zes weekends en vier weeknachten. Om de hinder zo beperkt mogelijk te houden, worden de werken aan de voegen gelijktijdig uitgevoerd met de grondige renovatiewerken in de Jan De Vostunnel.

Vanaf 16 juni is de Jan De Vostunnel omwille van de renovatiewerken immers gedeeltelijk afgesloten gedurende een tweetal maanden. De werfzone op het viaduct bevindt zich in het verlengde van de Jan De Vostunnel. Tijdens de weekends moet het verkeer op de kant waar gewerkt wordt over 1 rijstrook passeren. Tijdens twee van de zes weekends wordt er op beide kanten gewerkt en is er in elke richting 1 rijstrook beschikbaar.