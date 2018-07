60 gedetineerden in hongerstaking in gevangenis Begijnenstraat

In de gevangenis van Antwerpen zijn zestig gevangenen sinds vanmorgen in hongerstaking. Aanleiding is de staking van de cipiers die nu al langer dan twee weken duurt.



Daardoor kunnen de gevangenen geen bezoek ontvangen, beperkt douchen en wandelen. Vanmorgen mochten enkele gevangenen wel hun cel uit voor een wandeling, maar die groep wil nog altijd niet terugkeren. De directie van de gevangenis is in overleg met de gedtineerden die zeggen dat de situatie onhoudbaar is geworden.