60 jaar zaal Elckerlyc

Zaal Elckerlyc viert zijn 60ste verjaardag. Vandaag werd het feestprogramma voorgesteld en een elckerlyc-bier aangekondigd.

De 60ste verjaardag van zaal Elckerlyc wordt gevierd met enkele gastproducties, waaronder de theatervoorstelling Kaatjes verjaardag “FEESTBEEST” van Ketnet-kinderidool Kaatje en er komt een derde winterrevue. Herbert Flack zal daar een belangrijke rol in spelen. Voorts komt er ook een eigen productiehuis, Theatertainment en een nieuw bier.

Theater Elckerlyc is een ontwerp uit 1957 van architect Rie Haan die ook het naastgelegen Onze Lieve Vrouwecollege bouwde. In de zaal waren de grootste Nederlandstalige theatergezelschappen te zien en werden tevens films vertoond. Op het eind van de 20ste eeuw kwam de zaal in verval. Kort daarna gebeurden er verfraaiingswerken door Studio 100 en de huidige eigenaars van het gebouw. In 2002 ging het theater weer open, in 2008 kreeg De Komedie Compagnie er onderdak.

(foto : zaal Elckerlyc)