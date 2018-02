60 puppy's in beslag genomen bij broodfokker

De politie Grens heeft zo maar even 60 puppy's in beslag genomen bij een broodfokker.

De dieren zijn bij het dierenasiel Canina in Essen geplaatst. Het parket voerde een onderzoek naar de broodfokker. Bij een huiszoeking in het kader van dat onderzoek zijn de honden dan in beslag genomen. Er zouden in het verleden ook al puppy's zijn binnengebracht van bij dezelfde fokker. Het asiel krijgt er nu in één klap 60 dieren bij. Het is niet duidelijk in welke gezondheid de pups zijn en of ze ook een nieuwe thuis zoeken voor de hondjes.