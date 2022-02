Nieuws 60 uur non-stop darts spelen voor het goede doel

Naar een wel heel bijzondere actie voor het goede doel dan. Want in Sint-Lenaarts zijn de vrienden Kevin en Johan al sinds vrijdagochtend non-stop darts aan het spelen. De mannen willen maar liefst 60 uur aan één stuk doorgaan, om zo het wereldrecord te breken, en op die manier geld in te zamelen. Dat willen ze gebruiken om chemomutsjes te kopen, en die te doneren aan ziekenhuizen. Een doel dat Kevin nauw aan het hart ligt.