600 flessen Chateau Mouton Rothschild zoeken nieuwe eigenaar

Een wijnveiling is niets nieuws meer onder de zon. Maar een Belgische online wijnveiling met enkel de absolute wereldtop bij elkaar is dat wel. Van 30 november tot 7 december kan je op bestwineauctions.com bieden op meer dan 600 flessen Mouton Rothschild.

Best Wine Auctions is een ambitieuze nieuwkomer op het vlak van de online wijnveilingen. Het is een zusterbedrijf van het reeds lang bestaande bedrijf Belgium Wine Watchers, gespecialiseerd in de aankoop van oude en/of kostbare wijnen uit privéwijnkelders.

Van 30 november tot 7 december organiseert Best Wine Auctions een veiling met alleen wijnen van Mouton Rothschild, bekend door zijn prachtige etiketten en een van de beste wijnen ter wereld. “Het gaat om 176 loten, samen goed voor meer dan 600 flessen en magnums van deze topwijn”, vertelt zaakvoerder Chris Thiran. “Bovendien zijn er 5 kavels die een verticale collectie bevatten. Liefhebbers kunnen zo een groot deel van de bestaande wijnen in één keer kopen als verzameling.”

Verticale collectie 1: alle jaargangen van 1964 t/m 2014 in 53 flessen van 0.75L

Verticale collectie 2: alle jaargangen 1964 t/m 2014 in 49 magnums van 1.5L

Verticale collectie 3 én 4: alle jaargangen van 1974 t/m 2014 in 43 flessen van 0.75L

Verticale collectie 5: alle jaargangen van 1970 t/m 2014 in 40 flessen van 0.75L

“De opvolging van verschillende wijnjaren van eenzelfde kasteel wordt een verticale collectie genoemd. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat een verticale collectie Mouton Rothschild schitterend presenteert in privécollecties, toprestaurants en prestigieuze wijnbars. Ze worden dan ook steevast naast elkaar gelegd en tentoongesteld”, legt Thiran uit.

Kunstenaars ontwerpen etiketten

Het Château Mouton Rothschild is een beroemd wijngoed in Frankrijk. Het ligt in de Bordeaux, in de gemeente Pauillac. Het Château Mouton Rothschild is geclassificeerd als Premier Grand Cru Classé volgens het classificatiesysteem voor Bordeauxwijn van 1855. De wijn bevat een blend van 4 Bordeauxdruiven, met voornamelijk Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc en Petit Verdot.

Naast de uitmuntende kwaliteit worden de wijnen ook wereldwijd verzameld door liefhebbers van de etiketten. Baron Philippe de Rothschild was een pionier in het vragen van een kunstenaar voor het ontwerp. Thiran: “Reeds in 1924 maakte waar Jean Carlu een artdeco-ontwerp van het wapen van de Rothschild.”

Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt ieder jaar een nieuw etiket ontworpen. Voor het ontwerp worden kunstenaars en bekende personen gevraagd, zoals Jean Cocteau in 1947, Salvador Dalí in 1958, Joan Miró in 1969, Marc Chagall in 1970, Pablo Picasso in 1973, Andy Warhol in 1975, Pierre Soulages in 1976, Keith Haring in 1988, Karel Appel in 1994, Niki de Saint Phalle in 1997 en Prins Charles in 2004. Zij ontvangen voor het ontwerp 24 kisten van de jaargang waarop hun ontwerp wordt getoond.