600 studenten volgen evenement over de toekomst van het ondernemen

Gisteren vond Future Entrepreneurship plaats, een evenement rond de toekomst van ondernemen in zaal Ampere in de Simonsstraat. Het evenement van studentenorganisatie SINC is met meer dan 600 verkochte tickets het grootste studentenevenement in Antwerpen.

Honderden mensen zakten af naar Ampere om Future Entrepreneurship bij te wonen. Met een line-up van innovatieve ondernemers, denkers en politici bestond de gastenlijst niet enkel uit studenten maar ook uit andere geïnteresseerden die kwamen luisteren wat de toekomst ons te bieden heeft, in totaal goed voor meer dan 600 bezette plaatsen. Daarmee is Future Entrepreneurship het grootste studentenevenement ooit in Antwerpen.

Het evenement werd georganiseerd door SINC, een jonge studentenorganisatie die medestudenten een frisse en brede kijk op de wereld van het ondernemen wil bieden door hen te informeren, te inspireren en te activeren. “Future Entrepreneurship was ons grootste project tot nu toe, maar zeker niet het laatste. Ondernemen leeft onder de studenten en daar willen wij op inspelen.”, laat voorzitter Chaim Finizola weten.

“Het is geweldig om te zien hoeveel studenten interesse krijgen in ondernemerschap. Daarom zijn deze events zo belangrijk. Ondernemen is trendy in Antwerpen, en dat merk je.” voegt public relationsmanager Mathias Daeseleire hier nog aan toe. “We zijn ook al onze partners zeer dankbaar. Zo ondersteunt stad Antwerpen regelmatig onze initiatieven en merken we dat de stad het belangrijk vindt om ondernemerschap al vanop de studentenbanken te stimuleren. Dit sluit perfect aan bij de missie van SINC.”

Hoewel er plaats was voor meer dan 600 gasten, was het event al op twee weken uitverkocht. Onder andere vicepremier Alexander De Croo en elektrisch automerk Tesla spraken de gasten toe over de toekomst van hun vakgebied.