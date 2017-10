6000 fietsers vullen Grote fietsenenquête in

De provincie Antwerpen heeft meer dan 6 000 fietsers kunnen overtuigen om deel te nemen aan de Grote fietsenquête. Het onderzoek is in mei gestart en is nu na vier maanden afgerond.



De antwoorden worden nu verwerkt en gebundeld in een uitgebreid rapport. Op de resultaten is het nog even wachten tot het voorjaar van 2018. Wat nu wel al bekend is, is dat liefst 70% van de deelnemers zijn of haar fiets gebruikt om naar het werk, de winkel of naar de sportclub te gaan. Er zijn ook eerder weinig scholieren en studenten die de enquête hebben ingevuld. Want slechts 5% van de deelnemers was met de fiets op weg naar school. De provincie gaat de uitslag gebruiken om het fietsbeleid te verbeteren