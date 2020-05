61.000 euro voor de restauratie van de omgeving van kasteel Solhof in Aartselaar

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 61.488,00 euro toe voor de restauratie van de omgeving van kasteel Solhof in Aartselaar. “Het gemeentelijk park bij het Kasteel Solhof krijgt een opknapbeurt. Zo zorgen we ervoor dat dit verborgen pareltje door iedereen gebruikt kan worden als ontspannings- en speelplek.”, zegt minister Diependaele.

De omgeving van het kasteel Solhof in Aartselaar is een gemeentelijk park. Het park is ingericht in Engelse stijl: een grasvlakte met zicht op de vijver, afgezoomd met solitaire bomen of groepen van bomen. Na de kasteelgracht gaat de vegetatie over in een parkbos, met monumentale bomen van wel 100-150 jaar oud. Op het domein is een zeer goed bewaarde ijskelder te vinden. Het kasteel met bijgebouwen werd in 1990 aan een hotelketen verkocht, het park bleef eigendom van de gemeente.

De begroeiing van de vijver langs de Baron van Ertbornstraat is in slechte staat. Door de grote waterpeilschommelingen in de vijver spoelt de grond onder de straat uit, in de vijver waardoor verzakkingen in de weg kunnen optreden. Daarom wordt een nieuwe stabiele oeverbeschoeiing van steenkorven aangebracht. Daarnaast worden de taluds hersteld en de afsluiting van het domein vernieuwd.

Het Kasteel Solhof en de omgeving zijn sinds 1984 beschermd als erfgoed.