63 kruispunten in Antwerpen worden aangesloten op 'supercomputer'

Essen heeft er sinds vandaag ook één: een fietsstraat. In de Maststraat in de wijk Heikant mogen auto's voortaan geen fietsers meer inhalen en nog maximaal 30 kilometer per uur rijden. De straat loopt langs een lagere school waar heel wat leerlingen met de fiets komen en dat kan vanaf nu een stuk veiliger. Het gaat om de eerste fietsstraat in Essen, maar volgens het gemeentebestuur niet de laatste.