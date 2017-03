64-jarige man vermist in Antwerpen

Op woensdag 15 maart 2017 verliet de 64-jarige Paul Van Camp zijn woning gelegen in de Maurits Sabbelaan in Antwerpen. Zijn voordeur stond open en de sleutel stak nog in het slot.

Paul Van Camp is normaal gebouwd en heeft een langwerpig gezicht. Hij is kalend.

Het is niet geweten welke kledij mijnheer Van Camp droeg op het ogenblik van zijn verdwijning.

Hebt u mijnheer Van Camp nog gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders. Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30300 en via opsporingen@police.belgium.eu.