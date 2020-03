64 nieuwe doden in België, 789 mensen op intensieve zorgen

In de afgelopen 24 uur zijn nog eens 64 mensen overleden aan het coronavirus in ons land. Het totale aantal doden in ons land is daarmee opgelopen naar 353. Dat werd gemeld tijdens het dagelijkse perspunt van het Crisiscentrum over de situatie in ons land.

In de laatste 24 uur zijn 575 extra patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen, 205 mensen konden het ziekenhuis verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten in de ziekenhuizen op 3.717, van wie er momenteel 789 op intensieve zorgen liggen. Het Crisiscentrum meldt voorts dat er de voorbije 24 uur 1.850 nieuwe bevestigde gevallen van de ziekte COVID-19 werden gerapporteerd. Daarvan situeerde 44 procent zich in Vlaanderen (823 gevallen), 47 procent in Wallonië (875) en 7 procent in Brussel (134).

De interfederale woordvoerders wezen erop dat de toename van het aantal gevallen in Wallonië te wijten is aan het verzenden van retrospectieve gegevens door een nieuw laboratorium dat diagnoses uitvoert. Er zijn nu in totaal 9.134 bevestigde besmettingen in ons land. Het gaat om 5.475 gevallen (60 pct) in Vlaanderen, 2.496 (27 pct) gevallen in Wallonië en 980 (11 pct) gevallen in Brussel.