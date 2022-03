Laat ons Russisch schip deelnemen aan The Tall Ships Races, dat is de vraag van Tim uit Mortsel die als officier op de Shtandard werkt, een zeilschip dat eruit ziet als een houten driemaster uit 1700. Burgemeester De Wever besliste dat Russische schepen niet mogen deelnemen aan The Tall Ships Races, maar dat is volgens Tim geen goed idee. In een open brief waarschuwt de zeeman dat het opblazen van culturele bruggen met Rusland kan leiden tot een nieuw IJzeren Gordijn.