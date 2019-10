65 rijbewijzen ingetrokken tijdens controleactie tegen drugs en alcohol in het verkeer

In de provincie Antwerpen zijn afgelopen weekend 65 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken tijdens een grootschalige controleactie tegen drugs in het verkeer. Van de gecontroleerde bestuurders testte 0,63 procent positief op drugs en 2,07 procent had te veel gedronken.

Het was de eerste keer dat zo'n actie - die de naam 'Drugs, no way' kreeg - op dergelijke wijze plaatsvond. De actie ging vrijdagavond om 18 uur van start en eindigde maandagochtend om 6 uur. De politie controleerde 5.382 bestuurders op druggebruik. Van 86 personen werd een speekseltest afgenomen. Vierendertig personen (0,63 procent) hadden drugs gebruikt en moesten hun rijbewijs meteen afgeven.

De politie onderwierp ook 6.264 bestuurders aan een alcoholcontrole. Honderddertig onder hen legden een positieve ademtest af (2,07 procent). Van die 130 hadden 81 bestuurders zelfs meer dan 0,8 promille in het bloed (1,29 procent). De politie trok 31 rijbewijzen in voor overmatig alcoholgebruik. 'We hebben met deze actie willen inspelen op de vaststelling dat almaar meer mensen - en dan vooral jongeren - onder invloed van drugs toch nog in de auto stappen en daarmee het leven van andere weggebruikers in gevaar brengen', zegt directeur-coördinator van de Federale Politie Jean-Claude Gunst.

'Uit de cijfers van deze actie blijkt dat alcohol de grote boosdoener blijft en dat de overgrote meerderheid van de bestuurders geen overtreding beging op het vlak van drugs. Die resultaten juichen we uiteraard toe, maar het is en blijft een feit dat 34 chauffeurs wél een indicatie vertoonden van drugs in het lichaam. Dat zijn er 34 te veel want in die zin veroorzaken zij potentieel een ongeval of rijden ze in het slechtste geval iemand dood.'

(foto © Belga)