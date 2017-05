6600 euro voor sabel van Koning Leopold I

Iemand heeft 6.600 euro neergelegd voor een sabel die mogelijk heeft toebehoord aan de eerste koning der Belgen, Leopold I. De koper is een Belg.



En inclusief de veilingkosten betaalde de koper uiteindelijk 8.318 euro. En dat terwijl de sabel werd geschat op 3.000 tot 4.000 euro. Veilinghuis Bernaerts is dan ook meer dan tevreden over de hamerprijs. Over de koper is er voorlopig niets meer geweten. Die blijft liever anoniem. De sabel is belangrijk omdat de eerste koning van het - toen - net onafhankelijke België die zou gedragen hebben bij zijn eedaflegging.