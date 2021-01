6,9 miljoen euro subsidie in 2020 voor aanleg van fietspaden in provincie Antwerpen

Ruim 38 kilometer fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk in de provincie Antwerpen werd in 2020 verbeterd. 29 gemeenten en steden klopten hiervoor aan bij het Fietsfonds wat neerkomt op een investering van 6,9 miljoen euro.



“Een gemeente of stad kan een beroep doen op het Fietsfonds, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies, voor de aanleg en verbetering van hun fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). Een gemeente kan zo negentig of zelfs honderd procent Fietsfondssubsidie krijgen. In 2020 deden maar liefst 29 gemeenten en steden in onze provincie hierop beroep, goed voor 38,5 kilometer fietspaden op het BFF-netwerk, een investering van 6,9 miljoen euro”, aldus Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit. Provincie Antwerpen prefinanciert dit bedrag en krijgt nadien 50% terug van de Vlaamse overheid.



Binnen het Fietsfonds zijn er twee subsidiereglementen, respectievelijk voor de aanleg van fietsostrades en voor fietsinfrastructuur op de overige bovenlokale functionele fietsroutes (BFF). De aanleg van fietsostrades 100 procent subsidieerbaar, waarbij naast de aanlegkosten ook de studie- en grondverwervingskosten meetellen. Voor de aanleg van fietsinfrastructuur op de overige BFF-routes kan de lokale overheid rekenen op een tussenkomst van 90 procent van de subsidieerbare aanlegkosten.

Investeringen 2020



Van de 6,9 miljoen euro subsidie ging bijna 6 miljoen euro naar de aanleg van fietsinfrastructuur op de overige BFF-routes waaronder

1,4 miljoen euro naar Heist-op-den-Berg voor de fietspaden tussen de Morkhovenseweg en L. van Bauwelstraat en de Lostraat;

740 000 euro naar de Olensteenweg in Kasterlee;

720 000 euro naar de Lierbaan in Putte;

355 000 euro naar de Van Den Nestlaan in Ranst.



“Vorig jaar waren er ook vijf dossiers voor de fietsostrades. Dit wijst er op dat de gemeenten ook voor fietsostrades de weg naar het Fietsfonds hebben gevonden, een partnerschap dat we sterk aanmoedigen”, verduidelijk gedeputeerde Luk Lemmens.

300 000 euro voor de aanleg van de fietsweg tussen Parmastraat en Heidestraat in Zwijndrecht, onderdeel van de fietsostrade F4 Antwerpen-Gent.

150 000 euro voor de verlichting op de fietsostrade F106 Aarschot-Herentals voor de stad Herentals;

245 000 euro ging naar de stad Antwerpen voor de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen tussen Columbiastraat en Manchesterlaan.

130 000 euro voor de gemeente Puurs voor de fietsostrade F18 Sint-Niklaas-Mechelen tussen Bornem en Puurs

145 00 euro voor de verbreding van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen tussen de Roderveldlaan en Deurnestraat voor de stad Mortsel 145 000 euro”, verduidelijkt gedeputeerde Luk Lemmens.

Investering van 14 miljoen euro in 2021



“Binnen de provincie Antwerpen is de aanleg van fietsostrades het paradepaardje. Dit jaar is er meer dan 10 miljoen euro voorzien voor eigen investeringen in fietsostrades. Daarnaast voorziet de provincie Antwerpen nog eens 4 miljoen euro voor gemeenten en steden die zelf infrastructuur aanleggen of verbeteren op het BFF”, besluit Luk Lemmens.

Bekijk hieronder reportage over fietsostrade Antwerpen - Lier