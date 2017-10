7 hooligans blijven in de cel

Zeven Antwerphooligans die werden aangehouden voor de aanval op een supportersbus van voetbalclub Beerschot-Wilrijk blijven in de cel. Dat heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling vandaag beslist.

Een achtste verdachte vroeg om uitstel en over zijn verdere aanhouding zal de Kamer later oordelen. De bus was op 13 augustus op de terugweg van een uitwedstrijd in Lier. Antwerp-hooligans stonden de supporters op te wachten op het Gemeenteplein van Mortsel en bekogelden de bus met stenen. Vervolgens kwam het tot een confrontatie met een aantal inzittenden.

De politie voerde de voorbije weken verschillende huiszoekingen uit. Eerst werden zes verdachten uit de harde kern van eersteklasser Antwerp aangehouden voor bendevorming, zware slagen en vernielingen. Een week later volgden er nog twee aanhoudingen. De raadkamer wilde de eerste zes verdachten onder elektronisch toezicht plaatsen, maar het parket ging tegen die beslissing in beroep. De aanhouding van de zevende en de achtste verdachte werd bevestigd, waarop ook zij beroep aantekenden. De acht verschenen vandaag voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling. Die besliste om zeven van hen in de cel te houden, omdat er gevaar voor collusie is. Over de achtste moet de men nog oordelen, want zijn advocaat vroeg om een uitstel.