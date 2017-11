7 hooligans die bus aanvielen, krijgen enkelband

7 hooligans, die zijn aangehouden voor de raid op een supportersbus van Beerschot-Wilrijk, moeten hun straf verderzetten met elektronische enkelband. 2 anderen zijn vrijgelaten onder voorwaarden.

In augustus van dit jaar werd een supportersbus van Beerschot-Wilrijk aangevallen door supporters van voetbalclub Antwerp. De bus was op terugweg van een wedstrijd in Lier toen ze aan het gemeenteplein van Mortsel werd opgewacht door hooligans. Die gooiden ondermeer de ruit van de bus in. De supporters van Beerschot-Wilrijk gingen in de tegenaanval en zo kwam het tot een zware vechtpartij. Na het analyseren van de beelden arresteerde de politie in 9 hoolgans. In totaal waren er zo'n 30 mensen betrokken bij de aanval op de supportersbus.

(foto : politie Antwerpen)