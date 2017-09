7 Hovese verenigingen slaan de handen in elkaar

Op zaterdag 23 en zondag 24 september 2017 organiseren een aantal Hovese socio-culturele verenigingen een cultureel ontmoetingsweekend onder de naam ‘Samen Cultuur beLEVEN’.

Het Davidsfonds Hove organiseert elk jaar in september haar ‘Vers Geperst’, waarbij de leden hun jaarlijks lidmaatschap kunnen hernieuwen door de aankoop van één of meerdere boeken, uitgegeven door het Davidsfonds.

De laatste jaren vond deze ‘Vers Geperst’ telkens plaats tijdens het cultureel weekend, georganiseerd door de Cultuurdienst van de gemeente Hove.

Echter werd vorig jaar beslist om dit cultureel weekend slechts om de 2 jaar te organiseren. De Hovese afdeling van het Davidsfonds nam daarom het initiatief om tijdens hun ‘Vers Geperst’ van 2017 andere culturele Hovese verenigingen uit te nodigen en er samen een cultureel evenement van te maken.

Deze vraag werd positief onthaald en volgende verenigingen stappen mee in het verhaal:

- Kunstkring De Geelhand

- deHOVEnaar

- Verzamelaarsclub Hofila

- Kalligraaf Ludo Versteijlen met kalligrafiewerkgroep ‘Het Kostershuisje’

- Paul van Ostaijenkring Hove

- Heemkundigekring De Markgraaf

7 Hovese verenigingen gaan ‘Samen Cultuur beLEVEN’ en zullen iedereen kunnen laten genieten van een brok Hovese cultuur en laten kennismaken met een de bruisende verenigingen.

Iedereen is welkom in zaal Da Capo op zaterdag 23 en zondag 24 september telkens van 10 tot 17 uur. Inkom is gratis en er is gelegenheid voor een gezellige babbel aan de bar.