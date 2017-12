7 jaar cel gevorderd voor man die het oplichten niet kan laten

Het openbaar ministerie heeft zeven jaar cel gevorderd voor Bart R., die vervolgd wordt voor een zeventigtal feiten van voornamelijk oplichting die hij in 2016 en 2017 gepleegd had.

De vijftiger werd al meermaals veroordeeld, maar kan het oplichten niet laten. Hij blijft ook steeds dezelfde methodes toepassen om mensen geld afhandig te maken. Een van zijn geliefkoosde trucs was het plaatsen van advertenties, waarin hij luxeappartementen aan de kust te huur aanbood. Hij streek het geld van de vakantiegangers op, maar het appartement in kwestie bleek niet te bestaan of niet verhuurd te worden.

Bart R. had ook zelf op zoekertjes gereageerd en had zich daarbij als vastgoedmakelaar uitgegeven, die instond voor de verhuur van appartementen. Zijn bank had uiteindelijk alarm geslagen, nadat er veel stortingen binnenkwamen met als vermelding 'Knokke' of 'Blankenberge', die meteen door hem werden afgehaald. Hij wordt daarnaast ook vervolgd voor het uitschrijven van ongedekte cheques, hotelrekeningen niet betalen en voor het oplichten van een marktkraamster. Zij had hem haar trouwring toevertrouwd voor reparatie en had hem ook 500 euro voorschot gegeven voor een Rolex-horloge, maar had geen van beide ooit gekregen.

Een dertigtal slachtoffers stelde zich burgerlijke partij en een groot aantal van hen woonde de zitting ook bij. Bart R. weigerde echter zijn cel te verlaten en liet zich door zijn advocaten vertegenwoordigen. 'Het zich niet willen verantwoorden tegenover zijn slachtoffers, past in het profiel van deze doorwinterde oplichter', stelde de procureur . Bart R. werd in 2011 al tot zes jaar cel veroordeeld voor gelijkaardige feiten, maar dat maakte niet de minste indruk op hem. 'Die man is ziek en al die celstraffen halen niets uit. Vonnis op 17 januari.