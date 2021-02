Mobiliteit en Verkeer 7-jarig fietsertje komt om het leven in Schoten

Een heel goeiemiddag, welkom. We moeten helaas beginnen met tragisch nieuws. Bij een ongeval in Schoten is vanmorgen een kind van zeven om het leven gekomen. Het fietsertje was op weg naar school.