7 mensen naar ziekenhuis na brand in Gemeentestraat

Bij een brand in een appartementsgebouw in de Gemeentestraat in Antwerpen zijn gisteravond zeven mensen gewond geraakt. Ze werden naar het ziekenhuis overgebracht. Een van hen was de bewoonster van het appartement waar de brand was ontstaan. Ze kon zelf nog vluchten uit haar flat, maar de vrouw liep wel brandwonden op.