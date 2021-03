7 nieuwe dossiers opgestart na actie van gisteren

Tijdens de gerechtelijke actie rond SKY ECC zijn er door het parket Antwerpen op dit moment al 7 nieuwe dossiers opgestart.

In het gerechtelijk onderzoek rond SKY ECC zijn op die manier twee advocaten in beeld gekomen. Tijdens huiszoekingen op hun adressen zijn in totaal 12 telefoontoestellen, waaronder cryptofoons, en aanzienlijke cash geldsommen in beslag genomen.

De twee advocaten zijn intussen allebei door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens deelname aan een criminele organisatie.

In de andere dossiers gaat het om het bezit van wapens, drugs en witwas, waarbij op dit moment één extra aanhouding is voortgevloeid. Een andere verdachte is vrijgelaten onder voorwaarden.

De gerechtelijke onderzoeken worden verdergezet.