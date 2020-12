7 op 10 trams en 8 op 10 bussen rijden in Antwerpen

Er is vanochtend een aanzienlijk aanbod bussen en trams, ondanks de vakbondsacties. Dat deelt woordvoerster van De Liljn Ine Pieters mee.

Al sinds vorige maandag voeren de vakbonden bij De Lijn actie om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en hogere lonen te eisen voor het personeel van die dienst. Sindsdien ligt ook een deel van het bus- en tramverkeer stil. vanmiddag vindt een verzoeningsoverleg plaats.

Ondertussen rijdt vanochtend dus wel 'een aanzienlijk aanbod van bussen en trams', aldus De Lijn. Zo rijden in Antwerpen acht van de tien buschauffeurs. Bij de tramchauffeurs zijn dat er zeven op de tien. 'Check voor je vertrek de haltepagina op de website delijn.be of de app voor realtime-informatie. De ritten die niet rijden zijn zichtbaar via de haltepagina en staan gemarkeerd als 'rijdt niet'', aldus De Lijn.

(foto : De Lijn)