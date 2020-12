7 op 10 voetbalscheidsrechters merkten racisme op tegenover spelers

Uit de enquête, die door bijna 1 op de 5 scheidsrechters in ons land is ingevuld, blijkt dat racisme nog steeds een groot probleem is in het Belgische voetbal. Zo geeft 21,94 procent van de scheidsrechters aan zelf al slachtoffer te zijn geweest van racistische opmerkingen op het voetbalveld. Vier op de tien scheidsrechters was al getuige van racisme tegenover andere scheidsrechters. 70 procent van de scheidsrechters heeft al gezien dat spelers slachtoffer werden van racisme, volgens 1,64 procent van de scheidsrechters gebeurt dat zelfs tijdens elke wedstrijd. In het seizoen 2018-2019 zijn er echter maar 69 officiële gevallen van racisme in het voetbal geregistreerd in ons land. De klachten zijn het hoogst in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. Dat de officiële cijfers zo laag liggen, heeft mogelijk te maken met het feit dat scheidsrechters te weinig aangifte doen van racistische daden.









(Bron: Belga)