7 verdachten van productie verdovende middelen donderdag voor de correctionele rechtbank

De rechtszaak tegen 7 mannen die in juni 2019 aangehouden werden na de vondst van een drugslab in Wuustwezel, wordt donderdag ingeleid voor de correctionele rechtbank in Antwerpen.

Op 6 juni 2019 trof de politie een groot drugslabo aan in een afgelegen varkensboerderij in Noordheuvel in Wuustwezel. Er werd meer dan 4 kilogram afgewerkt ‘chrystal meth’ gevonden. In drie garageboxen stonden hardware en chemicaliën opgeslagen.

Ter plaatse konden 7 betrokken gearresteerd worden: een Belg van 62 uit Wuustwezel, twee Nederlanders van 36 en 40, drie Mexicanen van 26, 28 en 54 en een Colombiaan van 55. De verdachten worden beschuldigd van deelname in een criminele organisatie en productie van verdovende middelen. De rechtbank zal morgen een agenda bepalen voor de behandeling ten gronde.