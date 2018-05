7 wereldpremières op de Zomer van Antwerpen 2018

Het volledige programma van de 24e editie van Zomer van Antwerpen, van 15 juni tot en met 2 september 2018, werd zojuist bekend gemaakt. Stad Antwerpen gonst twee maanden lang met theatervoorstellingen op bijzondere locaties, het beste circus uit binnen- en buitenland op de Zomerbar, muziek uit alle windstreken op de Antwerpse pleintjes en een bomvol programma voor jongeren op de Zomerfabriek.



Het programma van de 24e editie van Zomer van Antwerpen werd deze ochtend door Schepen Caroline Bastiaens en programmator Patrick De Groote aan de pers voorgesteld, in aanwezigheid van de gezelschappen. Maar liefst zeven wereldpremières en drie Belgische premières, op een totaal van veertien theater- en circusvoorstellingen, sieren het programma. Bekende gezelschappen die veelal internationaal opereren maar in België geen lange speelreeksen hebben (Troubleyn/Jan Fabre, Ontroerend Goed) staan er op gelijke voet met jonge gezelschappen zonder eigen middelen of infrastructuur (Sien Vanmaele, Moonstein).



In haar speech haalde Schepen Bastiaens de rol van Zomer van Antwerpen aan bij de ondersteuning van deze laatste categorie en doopte de uitspraak 'supported by Zomer van Antwerpen' hierbij tot kwaliteitslabel. Iets waar Zomer van Antwerpen de komende jaren met de ontwikkeling van het eigen terrein aan de Uitbreidingstraat als repetitie- en residence plek nog meer op in zal zetten.



De 24e editie van Zomer van Antwerpen vindt plaats van 15 juni tot en met 2 september. Het programma bevat naast voorstellingen waar tickets voor gekocht dienen te worden, ook veel gratis optredens. Het volledige programma is te vinden op www.zva.be



Tickets voor voorstellingen zijn verkrijgbaar vanaf 2 juni 10u, online op www.zva.be en telefonisch via +32 3 50 20 777

(foto's : zomer van Antwerpen)