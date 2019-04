Zo'n 70 esdoorns aan de Campiniastraat in Merksem worden gekapt omdat ze een schadelijke schimmel hebben: roetschorsschimmel. Een exotische schimmel die uit Amerika komt. Het is de eerste keer dat die in Antwerpen wordt vastgesteld. De schimmel kan longproblemen veroorzaken, al is er op dit moment geen reden tot paniek.