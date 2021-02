Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten is in de periode van 10 tot en met 16 februari verder gedaald, met 7 pct. In die periode werden gemiddeld elke dag 118,3 mensen opgenomen. In de Belgische ziekenhuizen liggen nu nog 1.601 mensen (-2 pct), van wie 312 op intensive care (eveneens -2 pct).