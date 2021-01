70.000 extra vaccins dankzij 'superspuit'

Volgens de bijsluiter bevat een flacon van het Pfizer-vaccin ­voldoende voor vijf prikjes. Maar op het terrein slagen onze zorgkundigen er bijna standaard in om een volwaardige zesde dosis uit het ­flesje te puren. De winst is enorm: 20 procent extra dosissen. Of op de ongeveer 350.000 dosissen die Pfizer deze maand aan ons land levert, een bonus van 70.000, schrijven de kranten van het Mediahuis.

'Dat wordt ook gebruikt. We kunnen een vijfde meer mensen vaccineren', zegt Roel Van Giel, voorzitter van huis­artsenvereniging ­Domus Medica. Maar hoe komt het dat de Belgische zorgkundigen gemakkelijker dan in andere landen een zesde prikje kunnen optrekken? 'Onze overheid heeft heel goede spuiten gekocht. Door de vorm blijft er nauwelijks vloeistof achter', zegt Thomas De Rijdt, diensthoofd van de apotheek van het UZ Leuven.

Het Europees Geneesmiddelenagentscha (EMA) zal de bijsluiter (van het Pfizer-vaccin, nvdr.) enkel herzien als het mogelijk is om consistent zes dosissen op te trekken, zegt een woordvoerder. Daar wringt het schoentje, want enkel met de hypernauwkeurige spuiten lijkt dat dus mogelijk. 'Wij gebruiken die momenteel, maar wat als we ze morgen niet meer hebben? Ik denk niet dat we de hele vaccinatiecampagne dit type gaan kunnen gebruiken. De hele wereld wil ze hebben', zegt De Rijdt.

(bron : Mediahuis - archieffoto Pixabay)