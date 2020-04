Ondanks lockdown: 700 kilogram heroïne en 80 kg opium onderschept

Criminele bendes houden blijkbaar maar weinig rekening met corona. In Pakistan is vandaag een container in beslag genomen met 700 kilogram heroïne en 80 kilogram opium. De container was bestemd voor Antwerpen, ondanks de lockdown. Criminele bendes houden daar maar weinig rekening mee, zo blijkt. De lading drugs was vakkundig verborgen in een legale lading met zeep. Via het Container Control Program (CCP) ondersteunen het VN-bureau voor Drugs en Misdaad (UNODS) en de Werelddouaneorganisatie nationale douane- en politiediensten bij de bestrijding van de trafiek in drugs, wapens, beschermde fauna en flora en andere smokkelwaren.