In de kelder van de Sint-Amanduskerk in Antwerpen Noord was het vandaag minder rustig dan anders: enkele buurtbewoners willen er paddenstoelen kweken. Vanmiddag werden de eerste zwammen geënt in de tuin en in de kelder. Bedoeling is om samen champignons te kweken en te oogsten voor eigen gebruik. De eerste samen-paddenstoelen-tuin van Antwerpen dus.