Oplossing voor tekort: 7000 gedupeerden krijgen Moderna in plaats van AstraZeneca

De 7.000 mensen die een uitnodiging tot vaccinatie kregen, maar voor wie eigenlijk geen vaccins beschikbaar waren in Antwerpen, zullen dan toch gevaccineerd kunnen worden. De stad is er in geslaagd de gedupeerden van een ander vaccin te voorzien. Het systeem dat de uitnodigingen verstuurt had door een technisch probleem méér 65-plussers opgeroepen dan er AstraZeneca's vooradig waren - de vele leveringsproblemen, weet u wel - maar die mensen krijgen binnenkort allemaal een prikje van Moderna.