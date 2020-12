71 jongeren aangemeld bij jeugdinterventie wegens vuurwerk

Sinds het begin van de winterperiode worden verschillende buurten in Antwerpen geconfronteerd met zware overlast van vuurwerk en vandalisme. Het gaan onder meer om feiten van brandstichting. Politiezone Antwerpen richtte als reactie een taskforce op die zich bezig houdt met de bestrijding van het fenomeen. 71 jongeren werden geïdentificeerd en aangemeld bij het Jeugdinterventie van de stad Antwerpen.

Sinds begin november heeft de Antwerpse lokale politie al 71 jongeren geïdentificeerd en vervolgens bij de jeugdinterventiedienst van de stad aangemeld in het kader van vuurwerkincidenten in verschillende buurten. Sommige verdachten werden ook gerechtelijk verhoord en in een instelling geplaatst of onder huisarrest geplaatst als er ook sprake was van brandstichting. Onder meer in Borgerhout en de wijken Kiel en 2060 kwamen de voorbije weken tal van meldingen van overlast en beschadigingen door vuurwerk en vuurwerkbommen binnen. De impact op de getroffen buurten is groot en de knallen zorgen voor een groot onveiligheidsgevoel bij de bewoners.

De politie reageerde daarop met verhoogd toezicht in die buurten en een taskforce om verdachten te identificeren, bijvoorbeeld met behulp van camerabeelden. 'Zij volgen de betrokken minderjarigen op en begeleiden hen waar mogelijk om nieuwe feiten te voorkomen', aldus nog de politie. Ook de komende weken zal de politie aandacht blijven besteden aan deze problematiek. Het afsteken van vuurwerk is in heel Antwerpen verboden. Ook het bezit van vuurwerk kan worden bestraft met een GAS-boete.

(Bron: Politie Antwerpen & Belga)

(Foto: © Pixabay)