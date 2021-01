71% minder passagiers voor Luchthaven Antwerpen

Luchthaven Antwerpen ontving vorig jaar 71,3% minder passagiers. In totaal reisden 88.036 passagiers via onze luchthaven. (306.330 in 2019). De luchthaven kijkt optimistisch naar het nieuwe jaar en is ervan overtuigd dat ze door de kleinschaligheid een extra veilige omgeving kan creëren voor haar passagiers.

2020 begon veelbelovend voor de Luchthaven van Antwerpen. De luchthaven deed het met bijna 40.000 passagiers 26% beter in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Met deze cijfers stevenden we opnieuw af naar een recordjaar. In maart werden we echter geconfronteerd met een andere realiteit.

Het coronavirus zorgde ervoor dat alle passagiersvluchten van Air Antwerp en TUI Fly tijdelijk onderbroken werden tussen half maart en begin juli. Na een goede voorbereiding en strikte voorzorgsmaatregelen vertrokken op 10 juli opnieuw vluchten van TUI Fly naar Ibiza (Spanje) en Split (Kroatië). Ook andere topbestemmingen in Spanje werden opgenomen in een aangepast zomerprogramma. In juli en augustus kende de luchthaven een licht herstel. 24.000 passagiers reisden in de zomervakantie via Antwerpen. De vraag naar deze populaire bestemmingen bleef hoog en ook de bezettingsgraad was zeer goed ondanks de Coronacrisis.

Vanaf augustus nam het aantal reisbeperkingen opnieuw toe. TUI Fly besliste dan ook om vanaf 10 september haar vluchten op te schorten tot de herfstvakantie. Tijdens deze vakantie werden er tijdelijk opnieuw vluchten aangeboden naar de topbestemming Alicante.

Air Antwerp hervatte hun activiteiten op 15 september met een aangepaste dienstregeling. De quarantaine maatregelen in het Verenigd Koninkrijk maakten reizen naar Londen erg moeilijk. Daarnaast was ook de vraag naar zakenvluchten beperkt. In december besloot Air Antwerp om hun vluchten opnieuw tijdelijk te staken tot en met maart 2021.

In totaal reisden het voorbije jaar 71,3% minder passagiers via de luchthaven van Antwerpen. 88.036 in vergelijking met 306.330 in 2019.

Comfort van passagier

Vorig jaar realiseerde de luchthaven ook enkele projecten met het oog op het comfort van de passagier. Zo werden de parking voor het luchthavengebouw en de kiss & ride zone onderhanden genomen. De aanpassingen zorgen ervoor dat de wandelafstand van de wagen tot het luchthavengebouw amper één minuut bedraagt. Daarnaast konden de passagiers deze zomer voor het eerst shoppen in de Duty Free shop.

Daarnaast blijven we investeren in het verbeteren van onze passagiersbeleving en het comfort. Zo wordt de vertrekhal verder uitgebreid en wordt er een nieuwe aankomsthal voorzien. Met deze bijkomende investeringen hopen we de passagiers vanaf februari opnieuw te verwelkomen.

Veilige reisomgeving

We maken ons als luchthaven klaar en zijn ervan overtuigd dat reizigers via onze luchthaven veilig en relax kunnen reizen. De luchthaven investeerde de afgelopen maanden fors in veilige en efficiënte procedures. Bovendien zorgt het regionale karakter van onze luchthaven ervoor dat er weinig vluchten op hetzelfde moment vertrekken. Op die manier bevinden zich telkens een beperkt aantal passagiers in het luchthavengebouw en kan de afstand op elk moment worden bewaard. Hierdoor creëert de luchthaven een extra veilige omgeving voor haar passagiers.

Zakenvluchten

Ook voor de zakenvluchten was 2020 een moeilijk jaar. Het aantal bewegingen nam af met 34% ten opzichte van 2019. Vooral de eerste helft van het jaar, was zeer moeilijk. In de tweede helft van het jaar tekent het zakensegment een mooi herstel op.

2021

De luchthaven kijkt optimistisch naar 2021. Zo verwachten we dat de vluchten van Air Antwerp en TUI Fly dit voorjaar zullen hervatten. Passagiers zullen ook dit jaar de mogelijkheid hebben om van Luchthaven Antwerpen naar 11 bestemmingen te vliegen. We verwachten tevens dat het aandeel zakenvluchten verder zal groeien. Zowel ASL als FLYINGGROUP hebben significant geïnvesteerd in de uitbreiding en vernieuwing (en vergroening) van hun infrastructuur op de luchthaven. Dit alles om een verdere groei te kunnen ondersteunen