Het is exact 75 jaar geleden dat er een V-bom viel op het Sint-Michielscollege in Brasschaat. De kapel stortte in, en daarbij stierven 4 paters, 3 arbeiders en 8 Engelse soldaten. Vanochtend werd die tragedie herdacht, met meer dan 1000 leerlingen en de families van gesneuvelden en overlevenden.